Ayer al mediodía varias familias con niños en brazos se instalaron en un predio en cercanías a la Isla Jordán que sería propiedad del Estado. “Somos 27 familias, todos con hijos chicos. Yo estoy acá con mi beba de cuatro meses, y llegamos a esta instancia porque estamos hace meses pidiendo acceder a una vivienda o un terreno y no tenemos respuestas. También hay mujeres solas y hasta una chica en silla de ruedas. Yo soy albañil y con lo que cobro apenas me alcanza para comer. Tuve que mudarme a lo de mi suegra porque no llegó a pagar un alquiler”, expresó Camilo Díaz, de 20 años.