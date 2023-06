Taxistas de todo Río Negro se organizan contra Uber

Para Di Franco, "termina siendo una pelea entre vecinos porque esta aplicación no tiene sede en Argentina y se va metiendo y comiendo de donde puede. Lo peor de todo, es que come del esfuerzo de ese vecino que pone su autito, que le saca el 30%, se le impone el precio, o sea que lo que hace es destruir el mercado". Denunció además, que en muchas ocasiones, Uber "usa tarifas oscilantes, un viaje que cuesta $1000 lo ponen a $5000 siempre sabiendo que de ese monto se va a llevar un 30% sin aportar en nada".

Otro de los problemas que ven los trabajadores del rubro en la llegada de Uber, tiene que ver con la seguridad de los pasajeros ante la falta de fiscalización sobre los datos que brinda la aplicación del conductor y el vehículo. "Hemos constatado que muchas veces no es lo que dice la aplicación. Lo bueno sería que alguien pueda fiscalizar que esa información sea verídica. Entonces siempre tiene que haber ese contralor para saber si es real o no lo que esa aplicación está informado. Uber toma los datos que dice el conductor y lo toma con los datos que él ingresó, no lo verifica en persona".