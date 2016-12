La Asociación de Propietarios de Taxis de Cipolletti busca que se elabore una nueva ordenanza tarifaria ya que la actual sólo contempla la suba en el precio de la nafta como punto de referencia para un aumento. “Queremos que se tomen en cuenta cuatro ítems fundamentales: la amortización vehicular, las cubiertas, la parte tributaria y, además, la nafta”, declaró Liliana Villegas, presidenta del sindicato.

El viernes se reunieron el gremio de taxistas y el intendente Aníbal Tortoriello para debatir un aumento en la tarifa, ya que el último fue en mayo. El jefe comunal les ofreció un incremento del 6%, acorde con la suba de la nafta. “Esto es un chiste. No nos sirven 96 centavos, más sabiendo que el próximo aumento lo vamos a tener en seis meses”, se quejó Villegas, quien agregó que exigen como mínimo un 18% de incremento en la tarifa. “Es lo que pretendemos para sostener el mínimo de la tarifa y, aun así, seguimos quedando por debajo del precio de Neuquén”, remarcó.

El gremio demanda que en el incremento tarifario se contemplen tres puntos más además de la suba en el precio de la nafta: la amortización vehicular, las cubiertas y la parte tributaria. “Tortoriello estuvo de acuerdo, pero quiere que la ordenanza se cumpla a rajatabla porque es ley, y por eso para este aumento es necesario empezar de cero con una nueva”, explicó Villegas.

Para que se haga efectivo el incremento, los concejales deberán sentarse a trabajar de inmediato. “El martes nos reunimos otra vez para ver si llegamos a que se concrete antes de que termine el año”, relató. Pero los tiempos de la política se mueven lentos y los ediles cuentan con tan sólo un mes. “Entendemos que la ordenanza es muy sencilla para tratarla sobre tablas, así que no tendría por qué demorarse. Nosotros no podemos esperar un nuevo aumento hasta marzo, pero tampoco nos alcanza un incremento del 6% ahora”, expresó Villegas.

Añadió que, de no llegar a puerto en lo que queda de diciembre, tendrán que decidir los trabajadores de transporte si toman o dejan lo ofertado por el Gobierno. “Les corresponde decidir a los taxistas cómo hacen valer sus sueldos”, expresó.

La actual bajada de bandera es de $16, mientras la propuesta del Ejecutivo es llevarla a $17 y lo que pretende el sindicato de taxistas es que cueste casi $20. “No es mucho más, teniendo en cuenta que se puede amortizar con el aguinaldo. En enero la mayoría se va de vacaciones y los viajes en taxis disminuyen un montón. Ya para febrero y marzo todos los trabajadores van a recibir nuevos aumentos en sus salarios”, describió la sindicalista. “Cuando aumenta el transporte también aumentan los sueldos, por lo que nadie saldría perdiendo”, explicó Villegas.

Habrá una escuela para tacheros

Junto a los derechos también están las obligaciones. Es por eso que la referente de los taxistas cipoleños, Liliana Villegas, aseguró que el aumento tiene que ir acompañado de un perfeccionamiento en el servicio para el usuario. “Yo quiero que la gente ya no tenga miedo de subirse a un taxi”, explicó.

La inseguridad y la desconfianza han crecido en el último tiempo entre los cipoleños y los taxistas no son la excepción. “Mi propia hija no quiere irse en taxi porque no le gusta cómo la miran y porque la asusta no poder llegar. Conoce el sistema y pese a todo tiene miedo”, confesó Villegas.

Es por eso que a partir de marzo se va a empezar a discutir, además, la posibilidad de conformar un escuela de taxistas donde los trabajadores de transporte se capaciten. “Manejar un taxi tiene que dejar de ser una changa y comenzar a tomarse como lo que es: una profesión. Tiene que ser un profesional del volante”, enfatizó la dirigente.

La gremialista aseguró que hay muchos jóvenes que lo toman como un trabajo de paso, sin asumir una verdadera responsabilidad. “Yo no me quiero subir a un taxi donde el que lo maneja está de malla y ojotas. Es un trabajador más y tiene que hacer sentir cómodo al usuario”, subrayó.