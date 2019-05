Taxistas divididos por las iniciativas contra los robos

La titular de APTC, Liliana Villegas, se mostró “indignada” por el hecho de que su institución no fue convocada y sostuvo que, ante lo ocurrido, se ha decidido llamar junto con otros sectores a una reunión el jueves, en el Sindicato de la Madera, en la que se pedirá la participación de miembros de la policía local.

Según la referente, en el cónclave de ayer se habría acordado que los representantes de los taxistas presenten un petitorio de 10 puntos destinados a la mejora de la seguridad y para la protección adecuada a quienes prestan el servicio. Los puntos serían evaluados dentro de 15 días, en conjunto con jueces y fiscales.

“Necesitamos seguridad ahora y no para el futuro. No queremos que le pase nada grave a ningún taxista más, no queremos que resulte muerto nadie”, enfatizó visiblemente enojada por la postergación de las definiciones.

La discusión sobre las medidas de seguridad puede traer aparejados intensos debates, pero lo cierto es que solo en base al consenso que se alcance se podrá hacer frente al creciente accionar delictivo que golpea al rubro.

La dirigente manifestó que, en lo personal, no tiene ningún problema con los representantes de las bases, pero lamentó que ellos no hayan participado cuando, meses atrás, se concretó una reunión con la Policía para parar la ola de atracos a tacheros que entonces empezaba a levantarse.

Desde la Acttya, Rubén Galván, confirmó que su entidad no fue invitada a la reunión de ayer, pese a la gravedad de la ola de asaltos. Agregó que tienen la intención de participar en la convocatoria amplia de la dirigente Villegas.

No ven con buenos ojos a Mildemberg

Hay más referentes

A la dirigente Liliana Villegas no le gustó para nada que el funcionario municipal Aldo Mildemberg le haya dicho que considera al referente de las bases Ariel Christiansen como representativo de todos los taxistas.

Más consideración

“Es una falta de respeto”, afirmó Villegas en relación a que su organización no haya sido invitada a la reunión de ayer. “Es algo muy serio lo que está pasando con la seguridad”, indicó. “No convocarnos fue una actitud capciosa”, sostuvo

