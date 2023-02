¿Tambalea el UPD cipoleño? Salones sin autorización y amenazas contra alumnos

El mayor foco de conflicto se originó con los salones de eventos a los que buena parte de los alumnos de quinto año de la ciudad habían contratado de palabra para disfrutar esa velada única, los cuáles no habrían gestionado el aval municipal para la ocasión y por ende no se encuentran autorizados.

image.png

Trascendió enseguida que ante ello las autoridades de la Muni le habrían bajado el pulgar a la celebración en la que por lo general abunda la “birra”, además de la música, los cantitos, las remeras especiales y la posterior caminata al colegio para iniciar el último año.

Como si fuera poco, este viernes circuló un presunto comunicado de padres del colegio Fátima en el que desmienten rotundamente que uno de ellos haya realizado esa presentación ante los funcionarios y que denuncian que esa supuesta incriminación ha “generado múltiples conflictos con los estudiantes del colegio, incluso han sido amenazados e intimados de manera violenta".

image.png

Qué dice la Muni

En ese contexto, se imponía la palabra oficial para aclarar un poco el panorama. Fue Ileana Nasimbera, Directora de Comercio de la Municipalidad de Cipolletti, quien brindó precisiones y aclaró tajante que los salones “no están autorizados ya que no hubo pedido de habilitaciones especiales” y advirtió que “vamos a realizar controles ese domingo”.

“En la Municipalidad ninguno de los locales que se ha promocionado como anfitrión en los medios, ni ningún otro solicitaron la habilitación pertinente. Cuando un boliche va a realizar un evento diferente, tiene que pedir autorización. Si no lo hace, no hay mucho de qué hablar”, explicó a LM Cipolletti.

“Yo notifique que atento a que no existía autorización no están permitidos porque no podemos corroborar si contrataron ambulancias, seguros, etc. ¿Si los hubiera permitido? Se evalúa y se toman en cuentan los recaudos del recinto. Como Directora de Comercio lo que más me preocupa es el consumo de alcohol por parte de los menores”, reflexionó como una madre más.

Y por último dejó en claro que si igualmente esos recintos deciden abrir sus puertas a los chicos “es un riesgo que asumirán ellos, porque no tiene autorización. Y obviamente vamos a controlar, los inspectores trabajan por la noche…”.

Queda claro que caída esta opción de los salones, la alternativa de los chicos involucrados será organizar el evento en "alguna casa particular", como varios al mismo tiempo habían programado. "El tema que somos un montón, quien tiene una casa para tantos", protestó una contrariada alumna.

Que es el UPD

Es un clásico que crece año tras año, un ritual que se consolida con el tiempo. El UPD (Ultimo Primer Día) está a la vuelta de la esquina y te contamos los detalles de lo que será una noche larga y una mañana especial.

Como se sabe, los festejos comienzan a última hora de la jornada previa y concluyen en las puertas de los colegios en algunos casos con bombas de estruendo, papelitos, bengalas de colores, y mucho cotillón. Los chicos que participan concurren prácticamente sin dormir y varios de ellos con alguna copita de más.

La idea de muchos colegios, según el sondeo de LMC, es brindarle contención a los alumnos en su día y que nada empañe la fiesta propia ni el inicio lectivo del resto de los establecimientos.

La palabra de una directora

Mariana Rot es la directora del Crear y días pasados contó a LMC qué postura asumirá el establecimiento frente a este acontecimiento particular.

“Escuela Crear accionará de formas diferentes. La idea es que los alumnos de quinto lleguen, desayunen con docentes, equipos directivos y luego los enviamos a sus casas”, explicó.

“Como establecimiento educativo no podemos dejarlos en la calle, ingresar, ingresan. Una vez que lleguen a la puerta de la escuela la responsabilidad es nuestra. De acuerdo al estado, si la familia no está las llamamos para que los vengan a buscar”, agregó la máxima autoridad.

En ese contexto, insistió en que: “Invitamos a los padres a que participen del desayuno con nosotros. El desayuno será gentileza del establecimiento, los padres a veces también aportan, será una mañana agradable”, le pone la mejor onda, fiel a su estilo.

Especificó, para tranquilidad de toda la gran comunidad del CREAR, que los más revoltosos no llegan a tener contacto con los otros cursos.

En ese sentido, amplió, “trabajamos muy parecido al Umbrales y nos apoyamos también en el equipo directivo de ellos”.

Otros colegios, en tanto, aguardarían a comprobar las condiciones en las que llegan y allí resolverían si es pertinente el ingreso o directamente enviarlo a sus domicilios con el acompañamiento de adultos.