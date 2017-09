Suspendieron al intendente de Villa Regina

Fueron ocho (de 10) los concejales que votaron positivamente para someter a Fioretti a juicio político por incumplimiento de sus deberes. La jornada contó con momentos de tensión desde su inicio, cuando Rayó leyó una nota del secretario de Gobierno, Víctor Frullani, donde anunció la presentación ante el STJ y pidió la suspensión de la sesión. En ese momento se escucharon gritos y golpes contra las ventanas de parte de vecinos que querían entrar al recinto.

La situación se repitió en más de una oportunidad, mientras los manifestantes denunciaban el intento de un golpe institucional. En ese momento se hicieron presentes las fuerzas de seguridad para llevar calma.

A Fioretti se le cuestionan diversos temas, como una supuesta malversación de fondos por la contratación directa del escenario de la Fiesta Provincial de la Vendimia del año pasado. También le achacan un supuesto incumplimiento de deberes al solicitar que no se le descuente el impuesto a las ganancias al inicio de su gestión, y posteriormente al no pagar de su bolsillo la multa por la no liquidación, pago que recayó en las arcas municipales. Además, denunciaron el pago de pauta publicitaria a un medio que no contaba con habilitación comercial, entre otras irregularidades.