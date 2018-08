El secretario general de Sitramuci, Omar Meza, denunció que al menos 40 empleados municipales fueron suspendidos por haber participado de una asamblea que se llevó a cabo el lunes de la semana pasada y que coincidió con el día en que dirigentes de ATE, Soyem y UPCN cerraban el acuerdo salarial del 8% propuesto por el intendente Aníbal Tortoriello.

Se trata de empleados en planta permanente que tienen entre 25 y 30 años de actividad en las áreas de Servicios Públicos y de Obras Públicas; seis de ellos se desempeñan en Arquitectura, 16 en Ingeniería y los restantes, en diferentes sectores de la comuna.

“Están buscando destruir nuestro sindicato. Nuestros asesores legales están trabajando en base a esta situación y vamos a hacer las denuncias correspondientes”. Omar Meza. Secretario general del gremio Sitramuci

“Hace más de un año que venimos notando el nivel de persecución que están recibiendo no todos los trabajadores, sino los que se animan a contar lo que está pasando en realidad. Ahora salió la suspensión de los trabajadores por participar de una asamblea. Si bien nosotros no habíamos sido convocados, entiendo que no estamos privados de nuestra libertad y que podemos disfrutar la Constitución y buscar en su plenitud que se cumpla”, expresó Meza en diálogo con LM Cipolletti.

A su vez, denunció que “los derechos de los trabajadores están siendo cercenados” y que son “víctimas de un abuso de poder por parte de Tortoriello”. Además, aseguró que las autoridades municipales “están buscando destruir nuestro sindicato y eso ya es demasiado. Nuestros asesores legales están trabajando en base a esta situación y vamos a hacer las denuncias correspondientes”.

Por otra parte, Meza remarcó que “deberían haberles enviado una notificación previa avisándoles que no podían asistir, aunque eso habría sido un error por parte del Municipio”.

“A los trabajadores de planta primero tendrían que haberles permitido hacer un descargo de por qué se ausentaron en horario laboral, entendiendo que a otras organizaciones les permiten reunirse en asamblea, pero a nuestros afiliados no. Si bien no fueron despedidos, la suspensión perjudica su legajo”, afirmó el dirigente gremial.

Desde el gobierno municipal aseguran que las suspensiones obedecen a que los empleados en cuestión se ausentaron de sus puestos laborales sin razones.

30 años de servicio llevan algunos de los suspendidos.

Así lo informaron desde el gremio Sitramuci. Se trata de empleados de planta permanente que se desempeñan en las secretarías de Servicios Públicos y de Obras Públicas.