Suspenden las clases en escuelas por los roedores

Rápidos de reflejos, los padres de la institución decidieron no mandarlos ayer a clase. En la otra escuela no fue necesario porque, según indicaron los directivos, la zona en problemas está aislada y, por lo tanto, no representa un riesgo.

El gremio Unter exigió celeridad y cumplimiento con las tareas de mantenimiento para asegurar las normas de higiene y salubridad, y también denunció que otras dos escuelas tampoco podían tener actividad como consecuencia de la no designación de porteros. Se trata del Jardín 120 y la Escuela 50.

El coordinador regional de Educación, Luis Ríos, advirtió que la presencia de roedores no se debe a que no se hace limpieza en las escuelas, sino que tiene que ver con la basura que rodea a los establecimientos educativos. “Muchos vecinos terminan dejando cualquier cosa en los alrededores, el foco de infección está muy cerca y de esto se tiene que hacer cargo el Municipio”, sostuvo, y contextualizó la problemática en una supuesta plaga de ratas.

Desde la comuna, el titular de Zoonosis, Eduardo Fernández, descartó de plano que esta situación sea generalizada en la ciudad. Sin embargo, Loreta, una de las mamás del Jardín 122 donde los padres decidieron no mandar a sus niños por la cantidad de heces depositadas en una salita, contó que en Ferri “hay lauchas por todos lados, no hay casa que no tenga gatos, es impresionante la cantidad que hay”.

Loreto advirtió, además, que hay muchos terrenos donde abundan los desperdicios y éstos no son retirados. “Pedimos a la Municipalidad que limpie la basura y desinfecte, porque acá se mete poco”, concluyó.

El jueves, cuando los niños vieron una laucha en una de las salitas, los docentes decidieron sacarlos de ahí. “Estaba llena de excremento, tuvieron que poner cebos y concentrar a los nenes de cuatro y cinco años en dos salitas”, contó Loreto. Ayer, directamente, no fueron a clase.

Prometen desratizar en forma urgente

El coordinador regional de Educación, Luis Ríos, reconoció la presencia de roedores en las escuelas y aseguró que ya se estaban ocupando del problema. En la tarde de ayer, el personal de mantenimiento y la empresa a cargo del servicio iban desratizar en los establecimientos educativos con confos por esta situación, por lo que el lunes no habrá clases, ya que hay que darle tiempo a los componentes de la desinfección para que sean efectivos. El lunes se hará la última limpieza a fondo de los edificios.