Sus tíos lo cuidaron desde bebé, los eligió y ahora son legalmente sus papás

El menor -cuyos datos no se suministran por tratarse de un expediente reservado- no fue reconocido por su papá biológico y a su mamá la privaron de la responsabilidad parental. Es una decisión judicial que se toma cuando una persona no puede hacerse cargo del cuidado de sus hijos. Desde bebé, la hermana de su progenitora y la pareja de ella se convirtieron en sus tutores, pero tiempo después y con el asesoramiento de la Defensa pública pidieron avanzar con su adopción.