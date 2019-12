Neuquén estuvo signado por los hechos históricos del automovilismo en este 2019 que se va porque hace quince días Agustín Canapino conquistó su tetracampeonato de Turismo Carretera (tercero consecutivo). Y el domingo le guardó espacio al tricampeonato del equipo Renault en el grupo más tecnológico del país, el primero de la era turbo del Súper TC2000 y de Pernía.

El paso fundamental para esta consagración comenzó a gestarse el sábado, en la clasificación. El fuerte andar de Matías Rossi en el equipo Toyota era la amenaza más importante para el nuevo campeón, que lo percibió desde boxes y salió a dar la vuelta de su vida.

“Fue clave la clasificación del sábado porque los veía muy bien a ellos, no me la hicieron fácil para nada y Matías forzó mi error en todo momento. Es un gran piloto y pelearle un título a él le da más mérito a esta copa”, describió el nuevo dueño del 1.

Así, el ahora campeón pudo partir del lado interno de la primera fila, con pequeña ventaja respecto a Canapino, que terminó siendo el mejor de la final luego de arrebatarle la punta en los metros iniciales de las 26 vueltas previstas con una gran maniobra de salida.

“Yo quería ganar acá. Tenía un auto bárbaro, pero no quería entorpecer la pelea por el campeonato. Por suerte lo pasé al Tano en la largada y me escapé, no incidí en nada y me llevé el primer puesto”, expresó “Canapa”, el más buscado por el público que se acercó a boxes para la última carrera del año.

De la cancha a la pista

Pernía, nombre célebre en el fútbol argentino, también siguió los pasos de su papá Vicente (ex Boca) y su hermano Mariano (ex Independiente, Atlético Madrid y Selección de España). Defensor hasta la reserva en Boca, partió a Estados Unidos en el 2001 y allí defendió los colores de equipos profesionales de las ciudades de Chicago, Dallas y Florida, siempre acompañado por su esposa Denise, que ayer le guardó su último trofeo mientras el protagonista atendía a la prensa.

Sin embargo, en su vuelta al país se aferró definitivamente a un volante en categorías como el TC Pista y el TN hasta llegar al TC2000 (hoy Súper TC2000) desde hace 13 temporadas consecutivas.

Cinco veces subcampeón, le llegó su hora en una soleada tarde en Neuquén para cortar la hegemonía de su compañero de equipo, Facundo Ardusso, quien terminó abandonando en la mitad de la carrera. Ya con el sabor del deber cumplido, Pernía miró a su alrededor y volvió a darle mucho valor a sus adversarios: “Fiat, Honda, Chevrolet y Toyota hacen que cada tanda, casa serie, valga. El nivel de profesionalismo que tiene esta categoría es tremendo, por eso cuesta tanto”, expresó.

Darío Ramonda, jefe responsable del equipo Toyota (subcampeón), fue hasta la carpa de prensa para saludarlo, reconociendo la justicia en el resultado. El Tanito retribuyó ese abrazo con respeto y confirmó que irá en la búsqueda de mantener el 1 pegado en el parabrisas en el 2020, seguramente en una gran batalla de marcas que lo tendrá de nuevo a Rossi como figura del sello japonés.

Fue también el broche de oro para Centenario como sede de las grandes carreras en un 2019 inolvidable.

