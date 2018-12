Suar aseguró que se equivocó al no despedir a Darthés

Sorpresa: “Me sorprendió la declaración de Thelma, fue impactante”, señaló el jefe de el Trece.

Dado que su propia ex pareja, Griselda Siciliani, le pidió una “medida ejemplificadora” cuando aparecieron también las denuncias de Natalia Juncos y Anita Coacci, y él mismo se negó a despedirlo, Suar se justificó diciendo: “No tenía el dato de lo ocurrido con Thelma. Hice una evaluación totalmente equivocada... En ese momento él me dijo que iba a judicializar el caso, y le di la posibilidad... No es que me convenció. Siempre le creí a Calu. Ha pasado en el mundo del espectáculo lo del actor desubicado y fue por eso que decidí hablar con él para que me explicara la situación”.