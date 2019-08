"Él estaba muy nabo, junta rara. Él estaba raro porque estaba meta fumando, raro, con amigos", dijo dando a entender que el joven en cuestión estaba bajo los efectos de la marihuana.

"Bueno, no importa" , agregó para pasar de tema, tras recalcar que le parecía un poco extraño que la haya citado en una plaza. "Yo dije, bueno quiere arreglar las cosas. Nos juntamos y me dice 'Pará que va a venir un chico': Fue a la plaza porque le vendía un 25 de no sé qué, droga chicos", explicitó.

"Fue a la plaza a comprar droga y yo ahí", exclamó indignada. "Te usó de cortina", acotó Guido Zaffora, que participa en el ciclo como conductor invitado. "Me dijo, si querés después vamos al Monumento 'Pero ¿no nos juntábamos en la plaza?, le dije. 'No es que justo...'", dijo haciendo referencia a la respuesta que le dio el neuquino. "Y compró ahí. Desubicadísimo", agregó. "Nunca más", sentenció dejando bien en claro que jamás volvió a verlo. "Yo estaba ahí, re mula", añadió.