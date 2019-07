"No, no hice nada en ningún lugar público. No hubo nada con Juli, ni va a haber. No hubo nada con Julián", le respondió la neuqina.

"Hubo un chape y algo más en una oficinita del boliche", repitió Latorre.

"Que aparezcan las cámaras y las fotos, que aparezcan. No hay nada. Obvio, yo estoy re segura. El año pasado zafamos porque no entramos en ningún lío y obviamente estaba nerviosa porque era la primera vez que me pasaba algo así en tele", expresó Sofía. Y concluyó: "No me chapé a Julián. Si hay pruebas, que salgan".