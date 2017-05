Por la mañana hubo una asamblea en la que se determinó un plan de lucha en caso de que no se reincorpore a los despedidos. Luego, se bajó el nivel de alerta y Sitramuci quedó a la espera de discutir hoy con el Ejecutivo los motivos de cada uno de los despidos.

En diálogo con LM Cipolletti, el titular del gremio, Omar Meza, explicó que evaluarán cada uno de los expedientes y los criterios que fueron aplicados para efectivizar los despidos.

“Hoy dimos un paso para poder dialogar y seguir negociando. Por lo pronto, mañana (por hoy) se verá caso por caso y si, por ejemplo, los trabajadores tenían sanciones o no. El Estado tiene un mecanismo para dejar sin trabajo a una persona que acá no se está cumpliendo y creemos que tiene que quedar establecido a partir de la reunión que el Municipio debe cumplir con su estatuto no sólo con los trabajadores que están en planta permanente sino también con los contratados, porque con ellos hacen lo que quieren”, sentenció Meza.

El encuentro se realizará a partir de las 8 y del resultado depende la normal prestación de los servicios municipales. Especialmente, de la recolección de residuos, que suele quedar totalmente suspendida cuando hay asambleas o protestas impulsadas por Sitramuci.

El paro ya había sido informado a la Secretaría de Trabajo, pero el Ejecutivo intentará evitar hoy que finalmente se ponga en práctica.

Cruces por la sanción

El conflicto entre Sitramuci y el Ejecutivo se produjo luego de que Meza fuera suspendido como empleado municipal por un hecho de violencia que protagonizó a principios de 2015. Le había pegado una trompada a un compañero, hecho por el cual se le inició un sumario administrativo que concluyó con una suspensión por 30 días.

En el Ejecutivo aseguraron que hasta los vocales gremiales en la Junta de Disciplina avalaron el castigo, aunque en Sitramuni cuestionaron al Ejecutivo.