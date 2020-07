Cipolletti no podrá dejar atrás la definición de circulación viral comunitaria hasta que Neuquén no baje la cantidad de contagios. Esta información se conoció esta semana y llamó la atención de todos porque se conoció que Nación vinculó estrechamente a ambas ciudades complicando a Cipolletti que actualmente tiene sólo cinco casos activos y todos vinculados al brote en la vecina ciudad, que tiene un total de 252 casos activos en la capital y suman 337 en toda la provincia .

También se habían puesto en duda los controles en los puentes carreteros. Sin embargo desde Salud defendieron los protocolos actuales indicando que cumplen un rol fundamental al ser provincias distintas.

“Los controles son muy importantes porque más allá de lo que diga Nación nosotros seguimos siendo la provincia de Río Negro. En Cipolletti seguimos teniendo cinco casos activos por lo cual tenemos que tener control para que las personas que lleguen no lo hagan con infección”, explicó Mercedes Iberó.

Consultada sobre la recomendación de tomar la temperatura al ingresar a locales comerciales, dijo que sirve pero que no es lo único.

“Es algo más que sirve para detectar síntomas y en algunos momentos ha detectado. No es lo único que va a descartar que una persona no tenga coronavirus; una persona pudo tomar una medicación y no tener, o tener fiebre por otra razón. El control de temperatura no es un diagnóstico de coronavirus, pero puede ser una barrera más”, añadió.

Los contagios en Neuquén complican el estatus sanitario de Cipolletti

Iberó informó que se solicitó a Nación retirar a Cipolletti el estatus de circulación comunitaria, pero que el pedido fue rechazado.

“Todos los casos en Cipolletti tienen nexo epidemiológico con la ciudad de Neuquén, y cuando pedimos retirar el estatus de circulación viral comunitaria, Nación respondió que toman como un mismo conglomerado urbano a Cipolletti y Neuquén. Por lo tanto, hasta que no bajen los casos en la capital neuquina, Cipolletti continuará con esta denominación”, relató Iberó.

Agregó que desde Nación indicaron que esta decisión se tomó por la gran cantidad de paso que hay, de personas que viven en una ciudad y trabajan en la otra.

Para Weretilneck, las restricciones en los puentes sólo generan molestias

“Con todo respeto a las autoridades, las restricciones en los puentes carreteros no son ninguna solución que resuelvan el virus. Conseguir un permiso, que le tomen la fiebre y desinfecten el auto como medida de protección real, concreta, no tiene ningún efecto. El único objetivo que tiene, es molestar a la gente”, cuestionó Weretilneck en diálogo con LM Cipolletti.

El senador dijo que los controles se deben enfocar en el entorno de los pacientes con Covid-19.