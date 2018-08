Sin respuesta a los planteos de dueños de chacras ociosas

Sin embargo, en la comuna no se habla ni de los fondos ni de los mecanismos de sustentabilidad que deberían existir para poder llevar adelante las inversiones cuantiosas que requiere volver a hacer producir un predio ocioso.

Ayer se concretó una nueva reunión entre funcionarios municipales y representantes de los propietarios. Estuvieron presentes Luciana Campos, del área de Desarrollo Territorial, un representante del sector de Emprendimientos Productivos, una empleada del Consorcio y los chacareros Raúl García y César Fernández.

En el encuentro se volvió a plantear el camino de cambiar y relanzar la actividad rural. Por otro lado, los funcionarios presentes dejaron claro que las disposiciones sancionatorias no incluirán la desarticulación de los emprendimientos que ya existen y que no tienen nada que ver con la fruticultura ni con la agricultura en general.

Para los propietarios presentes, la falta de funcionarios con mayor rango y de dirigentes de la Cámara de Productores podrían demostrar una falta de interés por atender el reclamo de derogar las polémicas ordenanzas que los afectan. Por eso, el sector se mantendrá en alerta y discutirá los pasos a seguir.

La semana que viene habrá otro encuentro más entre las partes y se esperan mejores resultados.

“Siguen insistiendo en reconvertir las chacras, pero no saben cómo ni con qué recursos. No han mencionado la posibilidad de derogar las ordenanzas. La participación de funcionarios de segundo nivel muestra que quizás no les importa”, dijo César Fernández, propietario de tierras rurales

