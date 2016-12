"Si no están conformes con Río Negro, Edersa se puede retirar", dijo Weretilneck

El gobernador Alberto Weretilneck consideró hoy que “la empresa Edersa está tratando de confundir a la sociedad y culpar a la Provincia por su actual situación financiera, cuando en realidad son ellos los que no están cumpliendo. “Si no están conformes con el trato que reciben, que no es más que lo que marcan las normativas, entonces que se retiren de Río Negro y dejen el servicio en manos más responsables”, aseveró.

Weretilneck remarcó que “la Provincia nunca ha dejado de cumplir sus obligaciones con Edersa. Muy por el contrario, es la empresa la que ha incumplido casi sistemáticamente con sus compromisos con un servicio deficiente, con múltiples problemas para los usuarios como consecuencia de su falta de inversión en el sistema”.

“La negligencia de la empresa no es sufrida únicamente por el Estado Provincial, sino por los miles de usuarios del sistema eléctrico en la provincia que padecen con frecuencia las consecuencias del mal servicio. Prueba de ello es la multa por 53,5 millones de pesos que el EPRE debió imponerle por dejar a miles de usuarios por más de diez horas sin servicio o por sufrir más de seis cortes en un mes”, sostuvo.

“Así como cumplimos con los rionegrinos, el EPRE ha cumplido con Edersa a través de la aplicación de los cuadros tarifarios correspondientes y toda la normativa vigente. Como respuesta, lo único que hemos recibido son amenazas, infundios y extorsiones, como la de tratar de cortar el servicio eléctrico a Aguas Rionegrinas y dejar así sin agua a todas las familias de Río Negro”, remarcó el Gobernador.

La propia CAMMESA informó en agosto pasado a la Secretaría de Estado de Energía de Río Negro, que la deuda de Edersa al 31 de enero de 2016 ascendía a la suma de $330.269.710, así como también existía un pasivo por operaciones posteriores a dicha fecha de $117.619.324,42.

“Las reglas de juego y las condiciones son claras. Estuvieron establecidas desde un primer momento, y si la empresa no hizo las inversiones que correspondían cuando las condiciones les eran favorables, no puede culpar ahora a la Provincia por su ineficiencia. Insisto, si no están conformes con su situación en Río Negro, pueden retirarse y dejar el servicio en manos más capaces”, ratificó.