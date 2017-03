Según Tortoriello, Provincia adeuda unos $20 millones

El jefe comunal dijo que intentará destrabar el envío de esos fondos comprometidos hace tiempo porque, admitió, el faltante de dinero es una carga difícil de sobrellevar.

En diálogo con LM Cipolletti, dijo que no sabía por qué aún la Provincia no remitió las partidas, ni si las que corresponden al recupero de coparticipación del 15% y bajan de Nación estaban o no en su poder.

Ayer viajaba a Viedma por cuestiones partidarias (ver aparte) junto al secretario de Gobierno, Diego Vázquez, y aseguró que intentaría aprovechar su estadía en la capital provincial para tocar la puerta de distintos ministerios y apurar el desembolso del dinero que se le adeuda a la comuna y necesita para afrontar obras comprometidas y otros gastos.

Mientras se trasladaba, el mandatario reconoció que el pago de convenios escolares y otras remesas están atrasados. Afirmó que “no fueron acreditadas aún a las cuentas municipales y las esperamos desde hace bastante tiempo porque en función de éstas hemos planificado la ejecución de algunas obras y la compra de maquinaria”.

Y más adelante, el jefe comunal cipoleño acotó: “Por el crédito de coparticipación se nos adeudan casi $9 millones. Queremos ver si Provincia ha recibido esa partida o no de Nación”.

Detalle

El secretario municipal de Hacienda, Edgardo Molinaroli, recordó que en octubre del año pasado el Ejecutivo municipal firmó un convenio con la Provincia por el recupero del 15% de la Coparticipación Federal. Se pagó un 3%, correspondiente a 2016, pero partidas de dinero equivalentes a ese porcentaje que se iban a adelantar aún no fueron depositadas, aunque ese era el compromiso rubricado.

El monto que viene con delay asciende a los $8.700.000 por este concepto; a lo que se añaden otros atrasos por diferentes por convenios.

Según precisó el funcionario municipal, por regalías hidrocarburíferas esperan el ingreso de $1.566.000 y el resto, 9 millones de pesos, corresponde a convenios escolares y otros conceptos vinculados con programas del ministerio de el desarrollo social.

Política

Intervinieron el PRO por la crisis interna

El viaje de Tortoriello a Viedma no tenía como principal objetivo la búsqueda de los fondos adeudados, sino participar de una reunión provincial del PRO, el partido político al que pertenece. La fuerza del presidente Mauricio Macri atraviesa una grave crisis en Río Negro, por lo que la conducción nacional decidió intervenirlo y el titular interino, Enrique Braun, convocó a los principales dirigentes de la fuerza para detallar la situación.

El PRO rionegrino se quebró por las disputas para las candidaturas para las elecciones legislativas y llegó a un punto sin retorno tras una cuestionada asamblea en Dina Huapi. Braun anunció ayer formalmente la intervención, que también será notificada a la Justicia para avanzar en la reorganización partidaria. Tortoriello fue a Viedma para formar parte de la discusión sobre el futuro del PRO y aclaró: “Viajo en mi auto y sin viáticos, es un tema personal”.