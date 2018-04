Se sumaron 12 denuncias más contra el acosador serial

Tras lo sucedido, al menos 12 mujeres fueron a denunciarlo en Fiscalía ayer a la mañana. “Cada una fue por su parte, sólo faltan cuatro chicas del grupo, entre ellas dos adolescentes. Pero todas denunciamos”, sostuvo la mujer y agregó: “La ley a nosotras como mayores no nos ampara, pero a las menores podría hacerlo bajo la figura de grooming”.

Lo que complejiza la situación es que el acoso virtual no está tipificado como delito en el Código Penal, por lo que no se le pueden formular cargos al hombre y no podrían encarcelarlo (ver aparte). Frente a esta situación, Marcela explicó que la solución que evalúan entre ellas es acompañar a las adolescentes denunciantes que sufrieron los acosos.

La decisión fue tomada en conjunto por las mujeres el martes luego de que la Policía se llevara al hombre en medio del escrache. Desde las 19, las mujeres se reunieron frente a la casa del hombre y con furia y dolor gritaron los aberrantes mensajes que recibieron en los últimos años.

En determinado momento, el hombre salió de su casa y detrás de la reja que lo separaba de sus víctimas, salió al cruce. “Me impactó porque hace años que no lo veía, soñé toda la noche, me quedé muy mal”, relató Marcela ante la actitud que tuvo su acosador, a la que describió como “cínica”. A pesar de ello, afirmó que se encuentra más tranquila y acompañada.

Además, desde el Centro de Atención a la Víctima del Delito se contactaron con las mujeres para ofrecerles asesoría legal y psicológica. “A partir de lo que pasó nos contactaron y nos vamos a reunir esta tarde en la comisión vecinal con ellos”, explicó la mujer.

“Te da bronca, impotencia, pero lamentablemente la Justicia es así. Lo único que me deja más tranquila es que la condena social es lo peor que podemos hacer”, dijo Marcela, ex compañera y víctima de los acosos virtuales

El Código Penal no contempla la figura de acoso virtual mientras que la de grooming abarca a quienes engañan a menores con el fin de atentar contra su integridad sexual.

“Nadie sabe qué hacer en casos así”

“Lo que está fallando acá es la capacitación, nadie sabe qué hacer en estos casos cuando está involucrada la tecnología”, expresó Rosa Castro, integrante de Mamá en Línea. Desde el 2013, el grooming se encuentra tipificado en el artículo 131 del Código Penal y prevé condenas de 6 meses a 4 años para quien por medio de la tecnología contacte a un menor para cometer un delito contra su integridad sexual. “Es cuestión de buscar las figuras que refieren a delitos informáticos que incluyen amenazas, y en el caso de las menores podría ser grooming”, expresó la mujer respecto de este caso. También explicó: “Cuando vos atrapás a un tipo así, les salvás la vida a un montón de chicas y mujeres porque es un violento total por chat”.

