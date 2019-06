Son 12 egresadas de Psicología de la UNCo. Señalan que hay "desidia" y que hoy no pueden trabajar.

Se recibieron hace seis meses y aún no tienen el título

Por Ana Laura Calducci - calduccia@lmneuquen.com.ar

Tras años de mucho esfuerzo, cumplieron el sueño de aprobar la última materia en noviembre, bajo una lluvia de harina y huevos, pero la felicidad se convirtió en frustración a medida que pasaban los meses y no les entregaban su título universitario. Hay 12 psicólogas recibidas en la Facultad de Ciencias de la Educación, en Cipolletti, que no pudieron anotarse en las residencias de salud ni en los concursos docentes de este año porque no tienen su diploma. Como en el cuento del Gran Bonete, nadie les explica qué pasó, quién es responsable ni cómo se va a solucionar.