Se hace la luz en los barrios populares no judicializados

Según explicó el secretario de Gobierno, Diego Vázquez, sobre las tomas que están en litigio, avanzarán en una segunda etapa. Reconoció que buscan ganar tiempo y no quedarse inmóviles ante las dificultades que presentan algunos asentamientos como el Barrio Obrero.

La toma 4 de Agosto fue declarada loteo social, por lo que el Municipio hará la inversión para que Edersa ejecute los trabajos, luego habrá un reintegro por parte de los vecinos a través de la factura.

También se proyecta el tendido eléctrico de Juventud y Desarrollo y la cooperativa Acttya, barrios en los que no hay servicios porque estaban en zonas no urbanizables.

“El EPRE quiere que el tendido sea seguro y Edersa, cobrar la energía, prestar un servicio y no tener más problemas con los vecinos que ya están conectados a la red pero sufren cortes en el suministro de manera constante”, explicó Roberto Bianchi, director de Desarrollo Territorial.

Guillermo Zeug, del área Legal del EPRE, dijo en todos los asentamientos se busca lo mismo, regularizarlos, y destacó que, a diferencia de lo que ocurría hasta hace uno o dos años atrás, hoy hay voluntad y el problema se está solucionando. Se podrá avanzar con la urbanización integral de la 4 de Agosto porque allí el privado cedió la titularidad de las tierras al Municipio.

“Esto es una punta, lo que hay que hacer es cambiar el uso del suelo, el proyecto ya está casi listo”, recordó Bianchi, y agregó que para el Obrero y otros asentamientos irregulares hay que ver si prospera la utilidad pública sujeta a expropiación. No descartó que antes que la iniciativa se convierta en ley el Municipio pueda llegar a un acuerdo con los propietarios.

“La voluntad política es regularizar los asentamientos. Arrancamos por lo posible y donde tenemos el camino allanado para no detenernos”, concluyó Vázquez.

Urbanización

El decreto no es relevante

En cuanto al decreto nacional que facilita a los que viven en asentamientos y están registrados solicitar un certificado de domicilio, el secretario de Gobierno, Diego Vázquez, dijo que están acompañando a los vecinos en esta gestión, pero aclaró que no es necesario para ello que el Municipio formalice su adhesión a la norma, ya que no es un requerimiento. “El decreto no establece adherir o no adherir. Desde ya que acompañamos y empezamos a implementar los beneficios donde tenemos el camino allanado”, cerró.

En algunas tomas, sobre todo en las que hay conflictos judiciales, esperan un pronunciamiento oficial porque temen quedar muy relegados en la llegada de los servicios.