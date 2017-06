Según informó la AIC, para mañana lunes 5 la temperatura máxima será de 12 grados, mientras que la mínima de -1 grados. La buena noticia es que el sol brillará durante toda la jornada sin presencia de nubosidad y los más friolentos podrán reconfortarse en el calor de los rayos si es que tienen que salir de sus hogares. Para el martes se espera un clima similar sólo que con una máxima de 13 grados.

Sin embargo, el miércoles y el jueves llega el tan indeseado viento, típico de la zona pero al que aún no logramos acostumbrarnos, junto con una ola de frío, una combinación no tan perfecta. La máxima para ambos días será de 16 grados y la mínima de 2 mientras que se esperan vientos de entre 58 y 77 kilómetros por hora. Si no es necesario salir a la vía pública, se recomienda a los vecinos quedarse en espacios cerrados.

Finalmente, el viernes parece dar un giro de 360 grados a la semana. La temperatura aumenta a 22 pero se pronostican lluvias aisladas para el Alto Valle.