Se enojó porque perdió plata jugando en el casino y provocó un disturbio

Según describieron testigos del hecho, todo ocurrió luego de que el hombre comenzara a gritar, indignado porque había perdido en las máquinas de juego. "No puede ser que no paguen nada", fue una de las frases que vociferó segundos antes de que los trabajadores lo redujeran, ya que había comenzado a tener actitudes violentas y se encontraba en aparente estado de ebriedad.

Una mujer que se encontraba en el lugar contó a través de las redes sociales que el hombre le pegó a un policía, tiraba cabezados y lo quería morder. Si bien intentaron convencerlo de que se retirara por sus propios medios, él se resistió. "No se calmó en ningún momento. Trataron de resguardar a la gente y cuidar las máquinas porque les pegaba piñas", detalló.

El Casino no da plata en Cipolletti.mp4

La aclaración la realizó porque fueron muchos los usuarios los que remarcaron que el accionar del efectivo policial y el personal de seguridad fue "desmedido", haciendo hincapié en que uno de ellos le quiso quitar el celular a quien grababa la secuencia. Minutos después del disturbio lo sacaron del edificio y se retiró hacia su domicilio. Afortunadamente, no pasó a mayores.

"El casino no da plata y la gente está podrida", dijo uno de los presentes. En tanto que otra le dijo que directamente no fuera si no quería perder dinero.

Situaciones de violencia, moneda corriente en el Casino

Muchos vecinos también comentaron que no es la primera vez que ocurre una situación similar en el mismo casino y que hace poco tiempo echaron a un sujeto que estaba aloholizado y comenzó a agredir a los trabajadores.

Cabe recordar, además, que en 2022 una persona entró al predio del Casino con una escopeta, la cual estaba cargada. Un agente que cumplía un servicio adicional se dio cuenta y dio aviso de inmediato.

Al lugar concurrió personal policial, que constató el hallazgo. La escopeta estaba en el habitáculo de la camioneta en la que había arribado al establecimiento.