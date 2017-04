El insólito hecho ocurrió ayer pasadas las cuatro de la madrugada en la céntrica esquina de Roca y Villegas, donde se realizaron intensos controles de Tránsito. Según relató el coordinador del operativo, Daniel Solís, el hombre se resistió a realizarse el test de alcoholemia y se atrincheró en los asientos traseros de un Citroën Picasso blanco. “El conductor tenía aliento etílico y falta de coordinación, por lo que se presume que estaba bajo los efectos del alcohol. Por varias horas se lo trató de convencer para que desistiera de su actitud, pero no colaboró. Cuando se niegan a realizarse al test, se presume que el resultado es positivo y se debe proceder al secuestro del vehículo. El hombre nunca se bajó y tampoco accedió a llamar a algún familiar para que fuera a buscarlo. Ante la negativa, debimos pedir la intervención del fiscal de turno para proceder a su detención y remover el vehículo”, relató Solís a LM Cipolletti.

Cerca de las 6, una docena de efectivos policiales de la Comisaría Cuarta se hizo presente en el lugar. El jefe policial, Daniel Uribe, indicó que siempre que hay controles de tránsito, los inspectores deben estar acompañados de uniformados para evitar hechos de violencia y la fuga de los conductores alcoholizados.

“El hombre, de 40 años y oriundo de la ciudad, ingresó al vehículo abruptamente, cerró los seguros y se negó a salir. Cuando hay personas en el interior la grúa no puede remover el vehículo, por lo que teníamos que esperar a que salga. No quería dialogar y debió intervenir la fiscalía de turno. Una vez afuera, se logró trasladar el vehículo al playón municipal y el hombre se fue caminando, acompañado de un familiar”, comentó Uribe.

Testimonio

“Me oriné encima varias veces porque si salía me llevaban detenido”

Lisandro, el conductor atrincherado, dijo que se negó al control de alcoholemia porque no estaba manejando. “Me querían llevar a la Comisaría Cuarta, y con todo lo que pasó ahí, intenté evitarlo”, señaló. Contó que estuvo “en un bar tomando unas cervezas. Cuando salgo y me dirijo a mi auto, veo cómo un conductor le pegó a un policía. Saqué mi teléfono para grabar la situación. Cuando los policías me vieron, se me vienen encima y querían que borre los archivos. Me negué y me encerré en mi auto porque me querían llevar detenido a la Cuarta”. “Es ilegal que me quieran hacer un control de alcoholemia cuando iba caminando. La policía estaba haciendo todo lo posible para llevarme preso. Estuve desde casi las cinco, y me oriné varias veces encima porque si salía me llevaban detenido”, explicó indignado.