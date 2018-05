Se anticipa un incremento en el canon de riego

El período de regadío concluyó hace unas semanas en el Valle y se abrirá de nuevo en agosto venidero. Como todas las actividades, la de los Consorcios de Regantes han visto encarecer su funcionamiento tanto en servicios e insumos como en haberes de su personal.

El referente local del sector, Eduardo Artero, expresó que se ha venido manteniendo el monto del canon desde hace un tiempo largo pero en estos meses se evaluará la situación y oportunamente se concretarán las reuniones pertinentes para fijar las nuevas pautas.

Manifestó que del total de regantes no más de un 20 por ciento está al día y en toda la región hay más de 100 millones de pesos en deudas. El resultado es que muchos consorcios están en crisis, sin un peso y con cuentas embargadas por la AFIP. No es el caso de Cipolletti, donde una firme política de cobro de morosos por vía legal ha permitido estabilizar el panorama y no tener sobresaltos.

Sin embargo, Artero fue categórico en cuanto a que al ritmo actual de destrucción de la economía de los productores, cuyo número además se reduce año a año, el pago por el uso del riego se irá deteriorando cada vez más. En la actualidad, el sistema de irrigación es mantenido por una exigua cantidad de chacareros, que luchan por sobrevivir, ante la indiferencia de gobernantes de turno y políticos.