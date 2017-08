Se abrieron las compuertas y arrancó el riego

“Recién estamos empezando, pero hay muy poca agua, con suerte va a llegar a Regina para el fin de semana. Sin embargo, esto no representa un problema porque nos dieron el compromiso de que se va a garantizar el riego y es normal que se empiece de esta manera, aunque este año parece que no hay suficiente agua en el dique. La fecha no era la pensada porque estuvieron trabajando en una obra en El 30”, explicó el presidente del consorcio de Riego de Cipolletti, Eduardo Artero.

Por otra parte, Artero remarcó semanas atrás el trabajo de la ciudad en el mantenimiento de los canales y en el financiamiento que han aportado para mejorar la calidad de servicio. “Siempre ayuda, este Municipio ha hecho grandes obras, ha colaborado y lo ha hecho bien”, contó a principios de agosto en diálogo con LM Cipolletti.

En Allen, en tanto, el DPA trabajó en el cruce del canal aductor y en la Central Hidroeléctrica de Cipolletti se llevó a cabo una obra de mantenimiento y revestimiento, fabricación y montaje de tres compuertas en el aductor y múltiples reparaciones de equipamiento.