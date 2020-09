Salud intimó a empresa para que entregue los respiradores

El Ministerio de Salud de Río Negro intimó a la empresa KMG Fueguina a cumplir con la provisión de los 50 respiradores automáticos que le compró el 1 de abril último, y que no han sido entregados porque hasta el momento no cuenta con la habilitación del ANMAT. Si la empresa no cumple con la obligación en el plazo establecido, se ejecutará el Seguro de Caución, por el mismo monto de la inversión de compra.