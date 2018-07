A su vez, la jefa comunal remarcó que "todas las ciudad están en emergencia climática" y que "aún no puede controlar el clima" porque es "humana, no Dios".

"Queridos amigos: Todas las ciudades están en emergencia climática. Defensa Civil, Obras Públicas, Planeamiento y Desarrollo Social están trabajando desde la primera hora de ayer. Con los horribles insultos que me mandan o publican no avanzamos más rápido. Está pasando lo de las calles y las necesidades en todos lados de la provincia y, como siempre, Allen dando la nota puteando a la intendente", expresó Costa, indignada.

Por su parte, recomendó a quienes le enviaron mensajes dañinos que "aflojen" y que le da "vergüenza ajena".

"Se están atendiendo todas las necesidades. Aún no puedo dominar el clima, me encantaría pero soy humana, no Dios. Gracias por entender. Tienen los números de emergencia para avisar sobre sus necesidades. Muchas gracias y abrazos a todos. Esto también pasará", concluyó la intendenta.

