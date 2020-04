Anoche quedó detenido por infracción a los artículos del Código Penal referidos a las medidas oficiales que se toman para evitar la propagación de epidemias, como ocurre con el coronavirus.

El hombre quedó a disposición de la fiscalía de turno, en tanto se le inicia una causa por encubrimiento.

Según informaron fuentes policiales, no era la primera vez que violaba el aislamiento social, preventivo y obligatorio. El pasado 24 de marzo, ya había sido detenido cuando salió de su casa e intentó cometer un hurto. El delito no lo consumó, pero ingresó a la comisaría por la tentativa y la cuarentena que no respetó.

