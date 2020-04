De manera inconsciente, buscando adaptar rutinas para no contar horas eternas en los días de encierro contra la pandemia, pueden ocurrir cosas emocionantes, capaces de conectarnos con lo más profundo de los sentimientos.

Así pasó en casa de Rogger Morales, ex jugador de fútbol de primera división, el fin de semana. Junto a su señora (Natalia), el fin de semana comenzaron a archivar el viejo baúl de los recuerdos, sin saber que en una de esas cajas se mantenía intacta una cinta especial en la vida familiar, junto a las fotos del casamiento.

“Tenemos 32 mudanzas, oficiales, y en las últimas 28 había cajas que no tocábamos directamente. Con tanto tiempo libre, fuimos para enmarcar algunas y encontré la cinta de capitán que usé en Huracán”, contó el rionegrino.

Corría la década del ’90, cuando el nacido en el barrio cipoleño de Ferri tocó los flashes del fútbol grande. Bajo la conducción de Héctor Cúper, formó parte del 11 estelar del Globo que fue subcampeón detrás de Independiente.

Al cipoleño le tocó portar la cinta en poco más de 5 compromisos, plantando presencia ante nombres de la talla de Pedro Barrios, el Pipi Humberto Vattimos, Hugo Corbalán y Marcos Gutiérrez.

“No fueron muchos partidos, pero fue un motivo de orgullo, sin saberlo, esa cinta me acompañó a todos lados”, reconoció emocionado. España y Mendoza, antes de pegar la vuelta al pago, la mantuvieron en silencio. Hasta que la pandemia le hizo ver la luz.

image.png

El amado utilero

Quienes conocieron a Morales como jugador saben de su sacrificio y profesionalidad en el llamado entrenamiento invisible. Lo que en el mundo de la pelota se sintetiza con la frase de “un animal”.

El utilero del Palacio Tomás A. Ducó de esa época, el Loro Roberto Colamonicci, lo supo a la perfección. “Pensé en él apenas vi la cinta en la caja. Me acompañó todos los días que me quedé después de hora a entrenar. Fue él quien me dijo un día,´Negro llevatela´. Sabía todo lo que hacía para mantenerme en primera”, contó el ex número 5.

Fue como una paradoja del destino ya que el ex integrante de la dirección de familia de la Municipalidad de Cipolletti jura no tener ningún recuerdo de su paso como profesional. “Regalé todo, recortes, camisetas, no tengo nada. Esa cinta quedó en mi poder y no creo que sea porque sí. Nos hizo recordar muchas cosas sentados en la mesa y quise compartirlo”, cerró.

image.png

Cuidado extremo ante la pandemia

Tras alejarse de la dirección técnica, donde estuvo con trabajo en Comodoro Rivadavia, Bariloche, Neuquén y Cipolletti, Rogger Morales tuvo un paso por la política comunal en el último período.

Bajo la intendencia de Aníbal Tortoriello, fue el coordinador de Juventudes en la Dirección de Familia, período por el cual le tocó atravesar un complicado momento de salud.

Hace dos años, una insuficiencia cardíaca lo llevó de urgencia a ser intervenido, sumando un stent más a los tres que ya tenía en su corazón.

Con rutina, cuidados especiales y medicación, salió adelante. Desde entonces ha podido llevar una vida plena y normal junto a la familia, elevando en las últimas semanas todas las medidas de prevención en medio de una pandemia que lo tiene incluido dentro de la población de alto riesgo.

image.png

LEE MÁS

Integrante del Comite Olímpico renunció tras reinvindicar la dictadura militar

¿Trueque Lautaro-Messi entre Inter y Barcelona?