Robaron en el hogar de la solidaridad cipoleña

Los ladrones aprovecharon un descuido y en pocos minutos se llevaron 50 mil pesos de la vivienda de Noemí Bascur, presidenta de la ONG Manos que Ayudan. La mayor parte del dinero era de las campañas solidarias de la fundación y los delincuentes lo sabían, lo que provocó aún mayor bronca entre las víctimas.

Bascur relató ayer cómo fue el robo y no ocultó su impotencia por que se hayan llevado el dinero recaudado para diversas actividades solidarias o de la fundación. “Tengo mucha impotencia y bronca. Los que entraron a mi casa la conocían, porque fueron a mi cuarto y de allí se llevaron un cheque que había dado la Provincia para los premios que íbamos a entregar esta noche (por ayer) en la cena por los 20 años de la fundación, 5 mil pesos de mi pensión, más plata de ventas de macetas y la recaudación de una campaña que estamos realizando”, indicó la titular de la organización.

La cena de gala en el casino serviría para premiar a vecinos, empresarios y dirigentes que colaboran con la entidad y serviría para recaudar fondos para diversas actividades. Las tarjetas valían $350 y parte de la recaudación estaba guardada en la vivienda.

Señaló que al momento del robo había una persona en la planta superior durmiendo que no escuchó nada y que los ladrones no subieron porque no necesitaban hacerlo: sabían que el dinero estaba guardado en la planta baja: “Por suerte no escuchó nada, no se levantó en el momento del robo”.

Bascur explicó que los ladrones aprovecharon el momento en el que su hijo salió de la casa para forzar una ventana y entrar. El joven regresó poco después y se topó con los rastros que dejaron los ladrones.

“Todo esto me pone muy mal, me siento violentada al observar cómo revolvieron todo mi cuarto en la búsqueda del dinero que se llevaron”, cerró.

Hasta ayer no había indicios sobre la cantidad de personas ni las identidades de los ladrones.

Datos: Bascur no duda que los ladrones sabían del dinero de las campañas solidarias en su casa.

20 años cumplió la ONG cipoleña

Manos que Ayudan tenía prevista anoche una cena de celebración cuya recaudación sería para campañas benéficas. Parte del dinero de las entradas se la llevaron los ladrones.

La pensión y el dinero donado

Sueldo

Según relató Bascur, una parte del dinero que se llevaron los ladrones era de su propiedad, ya que correspondía al pago de su pensión.

Ayuda vecinal

La mayor parte del botín, sin embargo, surgió de la recaudación de distintas campañas solidarias que lleva adelante la institución. El dinero había sido donado por vecinos y no llegará a quienes lo necesitan.