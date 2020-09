Robaron bicicletas a una cuadra de una comisaría cipoleña

"Tuvieron tiempo de romper tres candados, levantar las chapas y destrozar un vidrio para entrar. Y da mucha bronca e impotencia porque nadie vio nada y estamos a cuadra de la comisaría, en diagonal", expresó Analía.

En diálogo con LMCipolletti, advirtió que desde que comenzó la pandemia de coronavirus están "a la deriva" porque el patrullero que pasaba por el sector ya no lo hace. "No solo que no andan nunca en la Mengelle, sino que, además, cuando mi marido fue a hacer la denuncia esta mañana, muy relajados le dijeron en la comisaría que después iban los peritos a tomar huellas, algo que debería ser inmediato", agregó la mujer.

La bronca que siente es con todo lo que está pasando, porque cuesta mucho sacrificio mantener la fuente de trabajo en estos tiempos de crisis. "Ahora vamos a tener que retribuir a los clientes de alguna manera, porque ellos tampoco tienen la culpa de perder sus bicicletas. No sé cómo lo haremos", reflexionó.

Con el inicio de la pandemia, el valor de las bicicletas se fue a las nubes y los robos comenzaron a ser diarios y en distintos puntos de la ciudad. Con mucha frecuencia, los delincuentes ingresan a los patios de las casas y se las llevan; y es muy difícil luego recuperarlas. O bien, apelan a la fuerza para arrebatarles la movilidad a vecinos que circulan en dos ruedas.