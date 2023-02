Robaron 4 mil metros de rieles de la vía que une Bahía Blanca con Viedma

Según refirió el propio Scolari en el programa "Hay que pasar el verano", el robo de 4 mil metros de rieles comprende a un tramo de la vía que va de Bahía Blanca a Patagones, en cercanías de la estación Aguará.

"Se trata de un saqueo, un robo indiscriminado de unos 2000 metros de vía a unos 200 metros de la estación de Aguará, que es la primera estación saliendo desde Bahía Blanca a Carmen de Patagones, está ubicada de espaldas a la ciudad de Daniel Cierri, a unos metros del casco urbano de la misma", refirió Scolari.

"Semejante movimiento que han hecho para robar tanto no es una cosa de rateros ni hecho de un día para el otro. No es alguien que pasó y vio algo tirado lo levantó, cargó en una camioneta y se lo llevó. Esto es complejo y genera un daño tremendo porque es la única vía que comunica con el sur de Bahía Blanca a Patagones y Viedma", evidenció.

"Me comentaron que el Tren Patagónico iba a hacer una denuncia penal al respecto porque es una empresa afectada por este robo porque genera una incomunicación total con el norte y con el sur", aclaró Scolari.

Y agregó: "Hace poco tiempo Tren Patagónico recibió dos locomotoras de la empresa Ferro expreso pampeano y las está utilizando para correr el tren de pasajeros de Viedma a Bariloche y el que tiene de San Antonio a Alpat. Cuando haya que hacer una restitución de las mismas deberían volver por las mismas vías", especificó.

Robo profesional y sin testigos

"Si estamos hablando de 2 mil metros de vía, estamos hablando de 4 mil metros de rieles y hay que sumarle unos 3500 durmientes. Son cuatro fijaciones por durmientes, estamos hablando de 14 mil bulones, es una cifra importante que no se hace en un segundo, ha tenido que trabajar mucha gente en la materia", referenció.

También remarcó que en la zona donde se robó hay un paso nivel que lleva al Club de Pesca de General Daniel Cerri. "Es un lugar donde pasa gente, alguien tiene que haber visto esto", opinó aclarando que tuvo que haber varios camiones para trasladar el material y bastante personal trabajando para levantar el mismo.

"No robaron en medio de la estepa donde no pasa nadie, acá han trabajado impunemente muy cerca del tránsito y de gente que algo tuvo que haber visto. Es muy complejo y llamativo, no deja de llamar la atención como se ha hecho todo, porque está hecho de manera muy profesional", especificó.