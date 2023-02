Revelan cuál es el precio de Julián Álvarez a pesar de casi no jugar en el Manchester City

3.125.668 de dólares por año es lo que cobra a base de salario Julián Álvarez, una cifra que puede parecer increíble, pero que si se compara con la de Erling Haaland (el jugador noruego que ocupa el mismo puesto que el ex River) es baja ya que él gana 23.442.510 de dólares al año.

El resto de los sueldos más importantes de la plantilla son: Jack Grealish (US$ 18.754.008), John Stones (US$ 15.628.340), Phil Foden (US$ 14.065.506), Rodri (US$ 13.752.939), Manuel Akanji (US$ 11.252.404), Ruben Dias (US$ 10.835.648), Kalvin Phillips (US$ 9.377.000), Bernardo Silva (US$ 9.377.000), Ilkay Gündogan (US$ 8.751.870), Riyad Mahrez (US$ 7.501.603), Aymeric Laporte (US$ 7.501.603), Kyle Walker (US$ 6.876.469), Nathan Aké (US$ 5.770.464), Ederson (US$ 4.063.368) y Stefan Ortega (US$ 3.438.234).