Resuelven hoy el pase a planta de los contratados

La definición final del concurso se había demorado algo puesto que el examen obligatorio de los aspirantes se concretó a principios de julio y se pensaba que la resolución no iba a tardar demasiado. Además, porque se conoció que todos los participantes habían aprobado la prueba. Sin embargo, la edil María Eugenia Villarroel Sánchez alertó que no se incorporaría a aquellos trabajadores que no tienen la escuela primaria concluida y que se podría dejar afuera también a un empleado a quien se le hizo un sumario y que tenía actividad sindical.

Ayer, se conoció que son cuatro los contratados que, por no saber leer y escribir, no tendrán un ingreso en la actualidad. Fuentes consultadas dijeron que los afectados podrán participar de un curso para ser alfabetizados que les brindará la propia comuna y que no se extenderá por más de un año. Luego pasarían a planta.

También se supo que son dos los empleados concursantes que están sumariados y la situación de uno de ellos sería más complicada. Está por verse qué acontecerá porque el gremio Sitramuci anticipó que defenderá el pase de todos los que realizaron la prueba, ya que la aprobaron en su momento sin inconvenientes. En la organización, no se descartan reclamos en todos los planos de lucha.