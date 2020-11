Rescataron a una familia que quedó enterrada en la Margen Sur

Una familia cruzó el río Negro para pasar una tarde de domingo en medio de la naturaleza, pero un camino que no era apto para vehículos le jugó una mala pasada. Quedaron enterrados en un banco de arena y tuvo que ir Protección Civil en medio de la noche a rescatarlos. Por fortuna el operativo fu exitoso, aunque advirtieron que la patrulla municipal no debe ser tomado como un auxilio mecánico.

Según contó Felipe Vallejos en diálogo con LM Cipolletti, el llamado de auxilio ingresó a través de la central de emergencias 109 cerca de las 22:30. La familia indicaba que estaban varados en cercanías al camping Playa Ventura en la Margen Sur, y no podían salir.

“Se trataba de un lugar muy alejado, y fuimos porque se encontraban con dos menores, pero advertimos que la patrulla no hace el trabajo de auxilio mecánico. Cuando llegamos, el sector estaba completamente oscuro, y caminamos 500 metros desde el camping hasta encontrarlos. La familia había intentado circular por una zona de cañadón que no es apta para autos, y se enterró en la arena”, explicó Vallejos.

Dijo que pasaron toda la tarde en la playa del río Negro, y que a última hora, cuando decidieron regresar, advirtieron el problema.

“Se trataba de cuatro personas, dos adultos y dos niños de 12 y 14 años. Colaboramos con nuestra camioneta para poder sacarlos de allí, y por fortuna no pasó a mayores. Pero sí dejamos en claro que Protección Civil sólo actúa en rescates cuando está en riesgo la salud y la vida de las personas, no con problemas de vehículos. Allí debe intervenir su auxilio”, reiteró.

El operativo de rescate finalizó cerca de la medianoche con resultados positivos.

Vallejos contó que últimamente los problemas en la Margen Sur se han incrementado. “En el año llevamos cerca de 10 rescates, de todo tipo. Personas que se pierden, que se les rompe los vehículos o que sufren accidentes. Por eso es muy importante prestar atención a las indicaciones y no tratar de acceder a lugares desconocidos sin todas las precauciones”, expresó.

Entre las principales recomendaciones indicó que la visita sea de día, con sol, y que identifiquen bien el camino. Además, volver siempre por el mismo. También verificar que los celulares tengan batería y probar los lugares donde tengan señal de teléfono para poder comunicarse. No recomiendan ingresar por senderos que no sean seguros, y no creer que por estar en una 4x4 se puede circular por cualquier lugar.

“Esencial es no esperar a la noche para regresar. El lugar queda totalmente oscuro y además baja la temperatura”, indicó vallejos.