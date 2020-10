Reprogramaron el juicio por el femicidio de Cielo López

De esta manera, uno de los más aberrantes femicidios que tuvo la provincia del Neuquén tendrá su segunda reprogramación en el año. Cabe indicar que la primera fecha del mismo estaba fijada para los primeros días de mayo, pero el inicio de la pandemia hizo cambiar todos los planes. Incluso, la Ley Gerez que permite la prórroga de la prisión preventiva por hasta 9 meses de manera excepcional estuvo principalmente pensada en el acusado del brutal crimen, aunque permitió mantener bajo esa medida cautelar a otros acusados de homicidio.

"Como Ministerio Público Fiscal estamos preparados hace rato para la audiencia de juicio, no dudamos que la persona que está acusada es el autor del gravísimo crimen", sostuvo Gerez y resaltó la importancia de la reprogramación para brindar seguridad "sanitaria" y "procesal", en el sentido de que por un tema de la crisis sanitaria que atravesamos, algún testigo no pueda concurrir al juicio y ponga en riesgo la causa. "Es importante que los testigos puedan acudir, pero tiene que haber seguridad para ello, por lo que me parece prudente la reprogramación".

El femicidio de Cielo ocurrió el 13 de septiembre de 2019, cuando tras encontrarse Cielo López, de 18 años, y Escobar fueron a la casa de éste, quien la violó, mató de un golpe en la cabeza y luego la descuartizó, para más tarde arrojar su cuerpo en las aguas del río Limay, a la altura de China Muerta. El hallazgo fortuito de dos pescadores que pasaban por la zona, dieron con parte del cuerpo el 15 de septiembre y allí comenzó la búsqueda del resto y del femicida, quien fue detenido el 17 y acusado el 18. Desde ese momento