Remisero cayó dentro de un "cráter" en el bajo neuquino

“Sabía que estaba ese cráter desde hace unos 20 días pero como no tenía nada que lo señalice ni cintas ni unas ramas, pensé que lo habían reparado. Pero estaba tapado con tierra, el sol me encandiló y no recordé en el momento y me lo llevé puesto”, se lamentó Eduardo Lezcano, propietario de la unidad 025 de Remisse Ceferino.

El remisero señaló que tras el accidente, concurrió Defensa Civil al lugar donde lo ayudó a retirar su vehículo del pozo y señalizarlo para evitar otro percance similar. “Me lo llevaron a mi casa, que queda cerca porque no tengo plata para llevarlo al mecánico. Se rompió el radiador, el paragolpe y tendría que hacerlo revisar si se rompió el tren delantero. Hace poco gaste 10 mil pesos en un arreglo”, agregó el dueño del auto del remisse.

Lezcano indicó que denunciará al Epas y a la Municipalidad por el pozo sin señalizar. “Mi auto es mi único ingreso y tengo que pagar la cuota alimentaria. De por sí ya ha mermado la cantidad de pasajes muchísimo con esto de la pandemia”, aseguró.

Dijo que con la Terminal de Ómnibus sin actividad y sin vuelos en el aeropuerto la caída en la cantidad de pasajes es notoria. “Es para pucherear porque no alcanza para nada. Bajó aproximadamente un 80% la actividad", agregó el remisero.

