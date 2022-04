Al detectar el derrame, uno de los empleados del hangar pidió asistencia a los Bomberos. La revista explicó que los Bomberos, que dependen de la Policía de la provincia, se negaron a intervenir para solucionar el problema porque tenían una orden directa del jefe del aeropuerto, Roy Moya, de no actuar en esta situación en particular. Después, desde la fuerza señalaron que decidieron no actuar porque pensaron que el derrame se había producido dentro del hangar y no en la plataforma, como si la localización de las pérdidas cambiara su posibilidad de accionar.