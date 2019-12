Regantes no limpiarán más gran parte de los canales

Y los requerimientos son muchos. Una parte significativa de la población no tiene contemplación alguna con los canales, del tipo de que se trate. Por eso, cotidianamente se arrojan cantidades enormes de desperdicios en los cauces, que suelen taponarse con la basura.

Por otro lado, son muchos los vecinos, sobre todo los jóvenes, que utilizan los cursos de agua artificiales como improvisados balnearios, para huir del calor veraniego.

Hace dos semanas, el Departamento Provincial de Aguas y los consorcios de distintas localidades llegaron a un acuerdo por el cual las entidades de riego dejaban de mantener y limpiar los drenajes y pluviales en las zonas urbanas. Solamente continuarán con el servicio en las áreas rurales, como les corresponde.

Eduardo Artero, referente de los regantes cipoleños, manifestó que la alternativa había sido planteada hace tiempo ante el DPA y, por fin, ahora logró implementarse. Así las cosas, el viernes pasado el consorcio comunicó a la Municipalidad el cambio operado y se desligó completamente de sus ya ex tareas.

Casi la mitad de la red que drena las chacras y de los llamados pluviales quedarán sin atención de la entidad. Quedan comprendidos gran parte o casi la totalidad de la extensión de cauces tan importantes y conocidos como el P2; el llamado Curri Lamuel, que corre paralelo a Circunvalación Presidente Illia; el cauce lindero a la Vélez Sarsfield; el ex Roca; el tramo del Canal de los Milicos al norte de la Papelera; y los ubicados en las zonas de servicio de rutas.

Mejor prevenir las inundaciones

El dirigente Eduardo Artero no tiene ninguna duda. Es el Municipio el que debe responsabilizarse ahora del cuidado de los canales de drenaje y pluviales que venía atendiendo el consorcio de riego. Y ello porque, a través de diversas decisiones, convirtió grandes extensiones por donde pasan los cauces en tierras urbanas. Es decir, ya no son más tierras rurales. Además, la comuna no podrá esquivarle el bulto a los trabajos, ya que los cursos que no se limpian pueden desbordarse y provocar inundaciones, como ha ocurrido alguna vez en el pasado.