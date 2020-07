"Se inició una persecución para poder indentificarlos y constatar que no se tratara de algún ilícito. Sin embargo, cuando notaron la presencia policial dejaron tirada a la vera de la ruta una moto marca Kawasaki, de alta cilindrada y de color azul, y un destornillador amarillo. Posteriormente, se dieron a la fuga por calle Paso de los Libres, donde se los perdió de vista", detallaron.

Luego de que los sospechosos escaparan, los efectivos se dieron cuenta de que la moto no tenía chapa patente colocada, por lo que tuvieron que proceder a corroborar el número de motor. Allí descubrieron que no tenía ningún tipo de pedido de secuestro vigente, pero sí lograron identificar al dueño, un cipoleño de 65 años, a quien contactaron para determinar con certeza qué había sucedido.

"El hombre tomo conocimiento a través de la Policía que habían violentado la cerradura del portón de su vivienda y que habían robado su moto marca Kawasaki. Él dijo que el rodado se encontraba en el patio delantero, no tenía llave de arranque, no estaba con trabavolante ni cadena de seguridad; y no tenía batería porque la había estado arreglado. Según su testimonio, la última vez que la vio fue el martes 28 de julio a las 22.30 aproximadamente", señalaron desde la Comisaría.

En el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística, que realizó las diligencias de rigor. Luego, los uniformados procedieron al secuestro del rodado y el destornillador color amarillo, que fueron trasladados a la Unidad Cuarta. Finalmente, el fiscal de turno dispuso que el vehículo fuera entregado de manera definitiva a su propietario.