Recorrida de campaña de Tortoriello en Bariloche

La jornada arrancó con una visita al Jardín de Infantes Nº 16 donde asisten 160 niños de entre 4 y 5 años. “Es notable el abandono y la falta de empatía que tienen desde la gestión provincial con estas instituciones, en un espacio con solo cinco aulas prestan un servicio esencial para 160 familias. El Estado tiene que tener a la educación, sobre todo de nuestros niños y niñas, como una prioridad, no como algo accesorio”.

Tortoriello ser acercó a conocer a Carina, una docente de educación especial y mamá de un chico con discapacidad que logró vencer la burocracia estatal para conseguir un tratamiento acorde, “a fin de año logramos aprobar en Diputados un cambio en la ley de Discapacidad para que las madres y padres no tengan que hacer más trámites para el Certificado Único de discapacidad, pero no alcanza. Tenemos que mejorar la Ley de Discapacidad, evitar la burocracia y ayudar a las familias. El Estado tiene que estar al servicio de los ciudadanos que lo necesitan y no como sucede ahora, que para conseguir los servicios, los ciudadanos trabajan de gestores para un Estado ineficiente”.

tortoriello (1).jpg

Se realizó también una visita a vecinos del Barrio Las Carpas, donde el diputado nacional pudo escuchar de primera mano los problemas y necesidades que están pasando los vecinos de un barrio que tiene el desafío de no estar ubicado en la centralidad de la ciudad.

Por último cerraron las actividades junto a Juan Pablo Alvarez Guerrero y un grupo voluntarios que apoyan las propuestas de cambio en Río Negro.

Tortoriello participará del Foro de Legisladores Patagónicos del PRO que se desarrolla en la localidad andina, presidido por el legislador provincial Juan Martín y que contará con la presencia del ex Presidente Mauricio Macri.