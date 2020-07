Reconocimiento territorial a todas las comunidades originarias

Para completar ese relevamiento territorial, a comienzos de este año la Provincia se comprometió a crear una Comisión, aunque quedó pendiente por la pandemia del COVID-19.

Las comunidades tienen todas excelente diálogo y comunicación con el Gobierno Provincial. La gran mayoría acudió a organismos del Estado para avanzar en el reconocimiento y la regularización de sus tierras.

La propia presidenta del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI), María Valentina Curufil, afirmó que hay voluntad por parte del Gobierno para solucionar los reclamos: “Nosotros nos reunimos con la Gobernadora (Arabela Carreras) y con Buteler (ministro de Gobierno y Comunidad) y mostraron voluntad para conformar la Comisión y trabajar toda la temática territorial. Deseo que se pueda hacer pronto”.

María Valentina pertenece a la comunidad Peñi Mapu de Ingeniero Jacobacci. Fue Lonco por tercera vez en la comunidad y hoy le toca ocupar la presidencia del CODECI. Desde que asumió, contó que junto a la Dirección de Tierras de la provincia y al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) llegaron a acercarse a varios lugares donde están las comunidades, para saber si son ancestrales y si las tierras les pertenecen, entre otros temas. “Veníamos realizando un trabajo de fondo, visitando las comunidades de forma conjunta. Tuvimos que frenar todo por la pandemia”, explicó.

En este punto, remarcó la importancia de trabajar en conjunto y a través del diálogo: “Hay que dialogar y defender lo nuestro, no estoy de acuerdo con venir a pelear, el diálogo es lo mejor, tanto entre las comunidades, como con el gobierno”, sostuvo.

¿Qué significa relevamiento territorial de las comunidades indígenas?

Cuando se habla de relevamiento territorial, Curufil detalló en qué consiste: “Se documenta la cantidad de tierras y cuántas familias la habitan; el sexo y las edades de las personas; se hace una encuesta socioeconómica; la memoria histórica de las comunidades, cómo están conformadas, cuándo se asentaron, quiénes fueron los primeros pobladores”.

Esta tarea la realiza el INAI a través de la Ley Nacional 26160. La misma fue sancionada a fines de 2006 por un plazo de vigencia de 4 años, a efectos de dar respuesta a la situación de emergencia territorial de las Comunidades Indígenas del país, en consonancia con el Artículo 75, Inciso 17, de la Constitución Nacional y dando cumplimiento parcial al Artículo 14 inc. 2 del Convenio 169 de la OIT. Luego, fue prorrogada en tres oportunidades: en 2009 mediante la Ley 26.554; en 2013 a través de la Ley 26.894, y en 2017 mediante la Ley 27.400, por la cual se extiende su vigencia hasta noviembre de 2021. Es una ley de emergencia y de orden público. El objetivo es realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades.

La Ley aclara que el relevamiento no es un censo, ni una mensura. No otorga título de propiedad y no tiene por objetivo resolver conflictos internos ni con terceros.

El objetivo pendiente

Hay un anhelo que la titular del CODECI no quiso dejar de mencionar: conseguir que todas las comunidades tengan el título comunitario para terminar de fortalecer el reconocimiento.

“Para lograrlo tiene que haber un trabajo de fondo con el Estado Provincial y Nacional. Aún hay comunidades en las cuales tienen que hacerse un trabajo profundo”, remarcó Curufil.