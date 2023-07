Reclamos por el puente destruido en la Isla Jordán

Hoy, los pobladores están utilizando un puente chico, ubicado en un sector más apartado, cerca de las piletas municipales y que no es aconsejable que lo usen vehículos pesados.

En la Isla, los pobladores cruzan los dedos y hacen votos para que la anunciada crecida del río Limay, que se hará sentir desde hoy y hasta el viernes al menos, no complique más la delicada situación que se vive en lugar.

Y es que la crecida del otro gran afluente del río Negro, el río Neuquén, ya causó muchos estragos y generó damnificados en la Isla y en toda la ribera cipoleña, incluyendo los barrios Costa Norte, Costa Sur, Labraña y 2 de Agosto.

La vecina Roxana Sredanovich manifestó este domingo la gran necesidad que existe de que se concrete la reparación del puente roto, el de calle Julio Dante Salto, por ser la principal vía de comunicación.

Indicó que “valga la expresión, la rotura del puente nos aisló más a la gente de la Isla”, puesto que el viaducto era utilizado por el grueso del tránsito vehicular, incluido los colectivos de Pehuenche y el transporte escolar, además de la circulación de camiones y de rodados particulares.

Lamentablemente, la formidable crecida del Neuquén se llevó puesta la estructura y dejó en pésima situación a los vecinos. Éstos, hace unos días, han protagonizado protestas por la incomunicación en que los había dejado el transporte urbano y el transporte escolar, pero hubo mejoras al respecto que aliviaron algo la situación.

Actualmente, el servicio de Pehuenche llega hasta la zona del bungalow municipal, a la entrada del predio del paseo y área poblada que es hoy la Isla, en tanto que los vehículos escolares estaban pasando por el puente chico, que es el que lleva a las piletas municipales. Ahora, por las vacaciones de invierno, dejarán de transitar y después, al retorno de las clases, evaluarán si el puente sigue siendo seguro.

Puente arrasado creciente 250623 C.jpeg

Pasan camiones por donde no deberían

A los pobladores de la Isla Jordán les llama mucho la atención que el puente chico que vincula el sector cerca de las piletas municipales esté siendo utilizado por grandes camiones que transportan áridos desde la Margen Sur. Teóricamente, el puente no es muy seguro de transitar tras la tremenda crecida del Neuquén y el gran caudal que alcanzó también el río Negro. No querían atravesarlo, aunque al final consintieron hacerlo, los vehículos del transporte escolar. Pero no pasan colectivos ni muchos rodados particulares. Supuestamente, debería haber una guardia para evitar el paso de camiones.