Quiso vender un televisor, lo estafaron y quedó endeudado por cinco años

Se trata de Roberto Montecino, un vecino de la ciudad que puso en venta en las redes sociales un televisor que ya no utilizaba. Según contó, el precio de venta era de $10 mil. Pero al final terminó estafado y sin desprenderse del artefacto.

Según contó el hombre, una persona lo contactó a través de Facebook interesado en comprar el televisor. El nombre del perfil era “Ramón Gabriel Echeverria” y se trataba de un perfil falso. Ambas personas pautaron el pago a través de una transferencia bancaria, pero el estafador le dijo que se había equivocado, que en vez de 10 mil le transfirió 100 mil pesos, y que se iban a comunicar del banco para realizar el trámite de la devolución de los 90 mil pesos excedentes.

"Ahí comienza la estafa porque al querer devolverle los 90 mil que no me correspondían supuestamente se comunicaron del banco y me estafaron”, explicó. Dijo que en esa comunicación le robaron todos los datos de su cuenta bancaria, hasta el token, y sacaron un préstamo de $250 mil a pagar en 60 cuotas, por lo que terminará devolviendo $773 mil. También le robaron el salario de la esposa.

Hizo la denuncia en la fiscalía cipoleña, y recién en ese momento toma conciencia que había caído en una estafa. “Quería devolver el dinero que no era mía, y caí en una trampa”, remarcó en diálogo con LU19.

Explicó que cuando se presentó en el banco para hacer el reclamo descubrieron que hubo dos transferencia de 100 mil pesos para un banco de Córdoba, otras de 42 mil para un banco de Santa Cruz y el resto fu extraído. “Ahí ya nos dieron el primer vencimiento de la cuota del préstamo a pagar a cinco años. Estamos esperando una propuesta del gerente del banco a ver qué se puede hacer porque es claramente una estafa”, contó el cipoleño.