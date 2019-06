Queman colchones para que trasladen de cárcel a Geldres

En ese contexto, los internos iniciaron ayer una huelga de hambre en el Pabellón 1 de la cárcel roquense. Mientras que en los módulos 2 y 3 prendieron fuego colchones para exigir una medida urgente. Sin embargo, hasta anoche al cierre de esta edición, la solución esperada aún no había aparecido.

No solo eso, sino que los presos aseguran que ahora están peor que antes, ya que luego del último intento de violación de Geldres, ocurrido hace unos pocos días, las medidas adoptadas fue la disminución de los días de visita, de los tiempos de recreación y de la asistencia espiritual, cuestiones muy valoradas en prisión.

“Con este hombre no se puede vivir. Es muy violento, sobre todo cuando consume las pastillas que le trae la mujer. Nosotros queremos estar tranquilos, pero con él acá adentro no se puede. Por eso empezamos a rechazar la comida a partir del día de hoy (por ayer) y en algunos módulos quemaron colchones. Esperemos que alguna autoridad penitenciaria se digne a darnos una respuesta y que contemple nuestra situación”, señaló el mismo interno. No descartan profundizar las protestas si no aparecen las soluciones.

Los ataques dentro del Penal N° 2

Lo apuñaló y lo dejó grave

Uno de los hechos más violentos protagonizados por Ramón Geldres dentro de la cárcel de General Roca ocurrió el año pasado, cuando apuñaló en reiteradas oportunidades a otro interno con una faca.

Quiso violar a otro preso

El último episodio, que colmó la paciencia del resto de los presos, fue un intento de violación de Geldres a un joven interno. El ataque sexual fue evitado por un grupo de presos que golpeó a Geldres hasta que desistió.

LEÉ MÁS

Cipoleña denunció que fue violada por un empleado de Las Palmas dentro del boliche

Bomberos héroes rescataron a una gatita atrapada en un árbol