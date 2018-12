Esta situación no pasó desapercibida para muchos de los asistentes, que manifestaron su asombro por el doble discurso. “Salen a pedirles a los vecinos que no tiremos petardos para las fiestas para cuidar a la gente y a los animales y después bombardean el cielo y aplauden todos, no se entiende”, sostuvo Horacio, un vecino del barrio Flamingo.