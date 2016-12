El cierre del 2016 marcará que en Cipolletti hay un 42% menos de chacras en producción frutícola de las que había a principios de año. En la ciudad quedan apenas 40 productores primarios que se “dedican en exclusividad a la producción de frutas y desarrollan su tarea como corresponde, teniendo a sus trabajadores en blanco y haciendo los aportes correspondientes”. Así lo confirmó el chacarero Eduardo Artero, en diálogo con LM Cipolletti.

El dirigente frutícola y presidente del Consorcio de Riego de Cipolletti agregó que “muchos que comenzaron el año ya han dejado su chacra abandonada, no la trabajan más, se la dejan a alguien para que la trabaje o se instalan allí canchas de fútbol”, entre otros emprendimientos.

Los números actuales de productores primarios de peras y manzanas contrastan con los registrados en los años de esplendor de la actividad en la región, en donde llegó a tener unos 400 chacareros. Estos datos marcan claramente la crisis por la que atraviesa esta economía regional, que viene de mal en peor y ahora parece haber entrado en agonía. “Muchos productores vienen de haber sufrido daños en su fruta por la helada o la piedra. Y ni hablar de las liquidaciones de la temporada pasada”, dijo Artero.

El productor cipoleño se lamentó porque “la Federación no hace nada, no se escucha”. “Ni los gobiernos, nadie, todos están en silencio. La verdad, no sé de qué plan están hablando. Esto lo vengo marcando hace años y observo que cada vez estamos peor, mientras los productores siguen desapareciendo”, manifestó. En ese sentido, se preguntó: “De qué van a vivir esos pueblos que subsisten gracias a la fruticultura”. Artero ya había marcado que, a nivel provincial, la desaparición de productores venía siendo muy importante en los últimos tiempos. “No creo que lleguemos a 500 que vivan en exclusividad de la fruticultura. Hay que recordar que Allen y Villa Regina eran los principales pueblos de la pera y la manzana. Pero ahora queda únicamente Villa Regina, porque Allen ya perdió a muchos por el avance del petróleo y la situación de los chacareros, que no pueden seguir más”, concluyó.

La situación es cada vez más grave y ya no hay medidas paliativas que puedan revertirla. En ese marco, desde la Cámara de Productores de Cipolletti apuestan al cambio generacional. Es por eso que han resuelto que la conducción de la entidad quede en manos de más jóvenes, lo que será formalmente anunciado en las próximas horas.

Cambios

Se las comen loteos y canchas

La extensa zona productiva de Cipolletti fue cambiando con el tiempo. Donde hasta hace muy poco tiempo se levantaban vigorosas plantaciones de manzanas y peras, hoy hay dúplex, casas o canchas de fútbol. Muchos predios fueron copados por empresas petroleras, o relacionadas a la actividad hidrocarburífera, que los utilizan como depósito o lugares de carga y descarga. Pero la mayoría de las chacras fueron dando paso a nuevos loteos. Los hay de los más diversos, dependiendo la zona geográfica en la que se encuentren. Lo que nadie discute es que hoy es más lucrativo y cómodo lotear y vender los terrenos que ponerse a producir.

42% de las chacras dejaron de producir en lo que va del año. A principios del 2016 había 70 chacras en producción en Cipolletti. Sin embargo, el año cerrará con alrededor de 40 que se mantienen en actividad.