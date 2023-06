¿Qué hacer el fin de semana? El cine se renueva y llegan al CCC dos obras infantiles

Sinopsis de las películas

Viedma, la capital que no fue

Se proyectará el jueves 8, viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de junio. A las 18 hs. Entrada $200

Año: 2022 – Duración: 78 minutos – Dirección: Jorge Leandro Colás – Calificación: ATP – Documental.

En 1986, el presidente Raúl Alfonsín se propuso trasladar la capital argentina a la pequeña ciudad de Viedma, en Río Negro. Esta película narra el ascenso y caída de uno de los sueños más grandes y extravagantes de nuestra historia.

Colás es un prolífico realizador, cuyo cine está fuertemente marcado por el registro observacional y en poner lo social en primer plano. Si bien «Viedma…» se trata de un clásico documental con entrevistas, el director no sólo muestra rigurosidad histórica en la calidad de los entrevistas y de los documentos que exhibe, sino que indaga en el tejido social. En los anhelos y rechazos que suscitaban en los años 80 y cómo se ve eso hoy.

Spider-Man: a través del Spider-Verso

Se proyectará el jueves 8, viernes 9, sábado 10, domingo 11 y miércoles 14 de junio.A las 21 hs.Entrada $800

Año: 2023 – Duración: 140 minutos – Dirección: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin Thompson – Calificación: ATP – Idioma: Español

Tras reencontrarse con Gwen Stacy, el amigable vecindario de Spider-Man de Brooklyn al completo es catapultado a través del Multiverso, donde se encuentra con un equipo de Spidermans encargados de proteger su propia existencia. Pero cuando los héroes se enfrentan sobre cómo manejar una nueva amenaza, Miles se encuentra enfrentado a las otras Arañas y debe redefinir lo que significa ser un héroe para poder salvar a la gente que más quiere.

Dos espectáculos teatrales para los más chicos

En tanto, el sábado se presentarán dos propuestas dedicadas especialmente a los más chicos, tituladas: “El origen del hielo. Una aventura congelada” (a las 16) y “Mike y Sus Compas y el último diamante” (a las 18).

Las entradas para cada show tienen un valor de $3500 y se venden en boletería online www.cipolletti.gob.ar o personalmente en el CCC de lunes a viernes de 9:00 a 14:00.

Sinopsis de los shows:

El origen del hielo. Una aventura congelada

Sábado 10 de junio, a las 16:00

Te invitamos a descubrir esta mágica aventura, donde recorreremos tus canciones favoritas junto a estas dos hermanas y su amigo muñeco de nieve.

Debemos entrar al bosque encantado, para descubrir la verdad, el pasado de nuestra reina y conocer el por qué de sus poderes.

Pero no a todos les gustan los finales felices, también los esperan unos villanos sorpresas, que vienen a arruinar toda la diversión con sus fechorías e intentaran apoderarse de nuestro muñeco de nieve favorito.

Un musical lleno de luces, efectos especiales, tus canciones favoritas, diversión asegurada para chicos y grandes.

¿Están listos para descubrir el origen del hielo?

frozen-show.jpg

Mike y Sus Compas y el último diamante

Sábado 10 de junio, a las 18:00

Luego de la explosión en el laboratorio donde estaban experimentando con él, Mike logra escapar de sus captores y mientras busca refugio en el bosque tiene la fortuna de ser interceptado por Roberta, que al verlo con la impresión de estar perdido y asustado no duda en brindarle ayuda y decide llevarlo a su hogar.

Por otro lado, .Exe, que es la antítesis de Mike, está en la búsqueda del último diamante legendario para evitar que el mundo sea destruido por Karma, por lo que tiene pensado enfrentar a Mike para conseguir el último diamante legendario.

Mientras tanto Roberta presenta a Mike con Trolino, quién al principio no recibe de la mejor manera a su nueva mascota, mucho menos al enterarse que éste tiene la capacidad de hablar, ya que considera que no es un buen momento para para fijar la atención en un perro parlanchín teniendo en cuenta que Roberta se encuentra muy enferma y no quiere correr ningún riesgo, pero que luego de la insistencia de ella finalmente le toma cariño a Mike quien será su compañía cuando Roberta ya no esté.

Cuando finalmente Mike y .Exe se encuentran, se disputan el diamante legendario mediante una lucha en la que resulta herido Trolino que había llegado a intervenir la pelea junto a su amigo Timba. Con Trolino herido Timba le suplica a Mike que lo salve y éste logra hacerlo gracias a sus poderes. Ya con Trolino a salvo, Mike y Timba van tras .Exe para asegurar al diamante, enfrentarse a Karma si fuera necesario y así mantener a todos a salvo.

Esta es una historia llena de matices que hacen que sea un espectáculo disfrutable para grandes y chicos/as y que genera un ambiente único en donde la magia y la fantasía que son dignas del Teatro, se hacen presentes para vivir un momento inolvidable. Los estaremos esperando.