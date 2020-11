"Se nos cruzó mucha tristeza porque nosotros amamos a ese país, amamos los hijos de esa tierra. Muchos fueron hijos para nosotros, entonces el dolor es grande y enseguida vimos cómo nos podíamos involucrar a ver qué podíamos hacer", reconoció Alejandro tras enterarse que una pareja se mudó a San Martín de los Andes y abandonó a los nenes en Bahía Blanca.

El hombre describió la dura realidad con la que convive la población en Guinea Bissau por ser uno de los países más pobres del mundo. "Cuando llegan al orfanato es como que llegan a otro país porque hay luz eléctrica, tiene generadores, está rodeado con muros, hay containers con ropa, zapatillas, el orfanato tiene una escuela", afirmó. "Pero los orfanatos no deberían existir porque los chicos no están preparados para un orfanato por más amor que uno coloque. Están preparados para estar en familia, y es algo que tenemos que analizar", señaló.

nenes-adoptados-bahia-blanca.jpg Gentileza

Si bien Alejandro reconoció su dolor por lo ocurrido con esta familia, afirmó que tampoco es bueno "cargar contra esta familia que lo quiso adoptar".

"No estoy de acuerdo con lo que pasó y me duele el corazón escuchar a la gente con mucho dolor, pero tenemos que ser serios en esto por la información que se está dando. No es bueno cargar contra esta familia que los quiso adoptar. Yo no los conozco personalmente, no conozco las razones. Pero ellos intentaron, viajaron para poder adoptar, no les salió, se les complicó, por lo que entiendo pidieron ayuda y no los ayudaron", afirmó Robles. "Ellos podrían haberlos abandonado de otra forma, creo que tenemos que dar un monto de gracia, ellos tendrán que dar respuestas ante la Justicia", agregó.

El hombre rechazó las acciones violentas contra el matrimonio, como por ejemplo cuando tiraron piedras contra su casa. "Creo que nos vamos a otro lado, no nos damos cuenta que aquí en Argentina se han abandonado una cantidad de chicos y nos gusta hacer leña del árbol caído", lanzó.

Robles explicó que el trámite para lograr la adopción se inicia en el lugar ya que la familia debe viajar a Guinea Bissau y hacer gran cantidad de trámites durante más de una semana. El ingreso puede hacerse con una visa de turismo.

"Es un país muy difícil"

El neuquino destacó que Guinea Bissau es "uno de los países más pobres del mundo" y que gran cantidad de niños son huérfanos porque es común que las madres fallezcan al momento de dar a luz o porque directamente no tienen para darles de comer.

"El sistema de salud es tremendo, por eso mueren muchas mujeres en el momento del parto y por eso hay muchos huérfanos. No hay agua, la educación es muy mala. A nosotros nos llegaban continuamente chicos, padres que nos pedían que nos quedemos con sus hijos. Es gigante el problema que hay", retrató.

Dijo que el 65% de la población tiene desnutrición y las enfermedades abundan el lugar, por lo que este año el coronavirus en ese lugar "pasó a un segundo plano". "Es un país bastante golpeado", lamentó.